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'da tarihi dip yapan göstergesi toparlanmaya başladı

'da koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında tarihi dip seviyesini gören göstergesi, son iki ayda toparlanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 08:55 ABONE OL
Almanya'da tarihi dip yapan istihdam göstergesi toparlanmaya başladı

Almanya'da koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında tarihi dip seviyesini gören istihdam göstergesi, son iki ayda toparlanmaya başladı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, Ifo istihdam göstergesi 88,3 puandan 92,3 puana çıktı.

Ifo'nun konu ile ilgili değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin artık istihdam konusunda o kadar kötümser olmadığı belirtildi. IFO 4 alt sektörün hepsi yukarı geldi. Buna göre, imalat sektöründe istihdam endeksi -29,2 puandan -26,2 puana, hizmet sektöründe istihdam endeksi -13,6 puandan -3,0 puana, ticaret sektöründe istihdam endeksi -20,0 puandan -11,6 puana, inşaat sektöründe istihdam endeksi -4,5 puandan 1,3 puana çıktı.

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Almanya'da tarihi dip yapan istihdam göstergesi toparlanmaya başladı
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