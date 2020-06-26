Borsa İstanbul yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,86 artışla 115.117,03 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 978,08 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 115.117,03 puana çıktı.

Bankacılık ve holding endeksi de yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,43 finansal kiralama, faktoring oldu. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.65, BIST Mali Endeks yüzde 0.85, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.01 artıdaydı.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası döviz kurlarında sınırlı da olsa düşüşler görülse de pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırdığı görüldü.

BIST 100 endeksi, dün 113.000-115.000 bandında dalgalı bir seyir izlemesi sonrası günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün ABD'de de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8449 lira ve en yüksek 6.8569 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,



- euro en düşük 7.6816 lira ve en yüksek 7.6989 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.66 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.5098 lira ve en yüksek 8.5259 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.1207 - 1.1227 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1216 düzeyindeydi.



İş Yatırım'ın "İkinci dalga mı, ne dalgası?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:



"Vaka sayısının yenden artmaya başlaması ve ikinci dalga endişelerinin yeniden gündeme gelmesine piyasa tepkisi tahmin ettiğimizi gibi sınırlı ve geçici oldu. 11 Haziran'da aynı filmi görmüştük. Ancak bu kez dalga boyu daha küçük oldu.



"IMF'nin küresel büyüme tahminlerini aşağı çekmesi, dünya ticaretinin küçülmesi gibi gelişmelerin risk iştahını bozmasını beklemiyoruz.



"Bardağın dolu tarafını gören yatırımcılar bu gelişmeleri daha çok varlık alımı ve daha uzun süre finansal baskılama diye okuyacaklardır.



"Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş sonrasında bir konsolidasyon yaşanıyor. Ay başından beri yüzde 6.0, son üç ayda yüzde 17 dolar bazında yükselen MSCI Türkiye'de dünyaya göre çok daha sınırlı kar satışları görüyoruz.



"ABD vadelileri ve Asya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü açılış bekliyoruz. Borsa İstanbul için ilk hedef 115,000 direncini geçmek olacak.



"Büyük resim hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam ediyor.



"Salgını kontrol altına almamız, genişleyici politikalar ve finansal baskılama sayesinde ekonomide hızlı bir toparlanma öngörüyoruz.



"Faizlere ve iç talebe duyarlı konut, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde bu toparlanma daha belirgin olarak görülüyor.



"Reel faizlerin uzun süre ekside kalacağını tahmin ettiğimiz mevcut konjonktürde yerleşik yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yönelme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.



"Tarihsel olarak mevduat, repo gibi kısa vadeli sabit getirili araçlarda tasarruflarını değerlendiren yerleşik yatırımcılar getiri elde etmek için portföylerinde hisse senedine de yer vermeye başladılar.



"Bu eğilimin güçlenerek devam etmesini bekliyoruz."

"ACİL VARLIK ALIM PROGRAMI ESNEK BİR ŞEKİLDE UYGULANABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANDI"



Avrupa merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Yves Mersch, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP), Covid-19 krizine geçici çözüm olarak, esnek bir şekilde uygulanabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.



Bretton Woods'u Yeniden Oluşturma Komitesi'nin (Reinventing Bretton Woods Committee Webinar) sanal seminerinde konuşan Mersch, krizin potansiyel sonuçlarının ve boyutunun istisnai bir belirsizlikle örtüldüğünü söyledi.



ECB Başkan Yardımcısı Luis De Guindos da yaptığı açıklamada, ECB Yönetim konseyi'nin PEPP uygulamalarını yakından izlemeyi sürdüreceğine işaret ederek, bu kapsamda gerekli görüldüğü zaman Program'ın büyüklüğü, süresi ve kompozisyonu konusunda güncellemeler yapılabileceğini söyledi.

MERKEZ FAİZİ SABİT TUTTU



Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, yaklaşık bir yıldır devam eden faiz indirimlerine ara verdi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'nin faizi sabit tutmasından sonra dövizler yeni güne de yatay başladı.

Merkez Bankası (TCMB) faizi değiştirmedi