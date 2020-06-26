Haberler Haberler Haberleri Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Bu hafta , altın ve kazandırdı, avro kaybettirdi

'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve /TL yüzde 0,18 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 19:00 ABONE OL
Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazanarak 6,8560 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,05 azalışla 7,6810 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Yatırım için ne alınmalı? Borsa İstanbul'un cazibesi sürüyor mu? Uzman isimden A Para'da ezber bozan açıklamalar!
Altın yükselir mi? Altın fiyatları hangi seviyeleri bulur? A Para'da uzman isimden dikkat çeken altın yorumları!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA