FED'den bankaların temettü ve hisse geri alımlarına sınırlama!

ABD Merkez Bankası (FED), ABD'nin en büyük bankalarına, küresel pandeminin banakalar üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikten dolayı, en az üçüncü çeyreğin sonuna kadar temettülerini artıramayacaklarını ve hisse geri alımlarına yeniden başlayamayacaklarını söyledi.

FED'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörü yıllık stres testlerinde iyi bir peroformans gösterdi, ancak koronavirüsün ekonomi ve finans sistemi üzerindeki etkilerini inceleyen diğer bir rapor, bankaların temettüleri için soru işareti yaratan potansiyel riskleri gözler önüne serdi.

"BANKACILIK SİSTEMİ SENARYOLARIN EN ZORLUSUN DA BİLE İYİ SERMAYELENMİŞ DURUMUNU SÜRDÜRÜYOR"

FED'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Randall Quarles, yaptığı açıklamada, "FED, bankaların koşullarını daha yoğun bir şekilde değerlendirmek ve en büyük bankaların önümüzdeki aylarda sermayelerini korumaları için temkinli tedbirler almasını sağlamak için harekete geçiyor," dedi ve "Bankacılık sistemi bu aşağı yönlü senaryoların en zorlusun da bile iyi sermayelenmiş durumunu sürdürüyor" şeklinde görüş bildirdi.

FED bankaların temettülerini ikinci çeyrekteki seviyelerde sınırladı ve gelecekteki ödemelerin son kârlara dayandırılan bir formül ile sınırlanacağını söyledi.