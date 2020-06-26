Haberler Haberler Haberleri IMF'den 7 haftada 72 ülkeye acil finansman desteği

'den 7 haftada desteği

Uluslararası Para Fonu () Başkanı Kristalina , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı son 7 haftada IMF tarafından desteği sağlandığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 17:57 ABONE OL
IMF'den 7 haftada 72 ülkeye acil finansman desteği

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı son 7 haftada IMF tarafından 72 ülkeye acil finansman desteği sağlandığını bildirdi.

Georgieva, katıldığı bir video konferans etkinliğinde, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Kovid-19 krizinin IMF'nin kaynaklarını test edebileceğine işaret eden Georgieva, henüz o noktaya gelinmediğini, fonun mevcut 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesinin hala yüzde 75'nin olduğunu kaydetti.

Georgieva, "Son 7 haftada 72 ülkeye acil finansman sağladık." dedi.

IMF Başkanı Georgieva, merkez bankalarının likidite sağlamaya yönelik attığı adımların ise gelişmekte olan birçok ekonominin borç sorunları için nefes alanı yarattığını ifade etti.

Yatırım için ne alınmalı? Borsa İstanbul'un cazibesi sürüyor mu? Uzman isimden A Para'da ezber bozan açıklamalar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
IMF'den 7 haftada 72 ülkeye acil finansman desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA