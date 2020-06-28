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Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! Kredi faizleri düştü satışlar patladı

Bankaların konu kredisi faizlerinin düşürmesiyle birlikte konut kredilerine de talep ciddi oranda artış gösterdi. Konut satışlarıyla ilgili istatistikler açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 10:57 Son Güncelleme: 28.6.2020 11:04 ABONE OL
Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! Kredi faizleri düştü satışlar patladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan bu yana ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, oranının düşmesiyle konut satışı başta olmak üzere gayrimenkul satışında artış yaşandı.

Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! Kredi faizleri düştü satışlar patladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 1-27 Haziran'da ülke genelinde 6 bin 658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde oranlarındaki düşüşün etkisiyle bu rakam 93 bin 704'e yükseldi.

Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! Kredi faizleri düştü satışlar patladı

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592, Antalya ise 3 bin 77 ile kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı. oranlarının düşmesi sadece konut değil gayrimenkul satışını da artırdı. 1-27 Haziran tarihlerinde tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşınmazlarda dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 olarak kayıtlara geçti.

Hazineye, kredili satıştan 962 milyon lira, tüm taşınmaz satışlarından 1 milyar 966 milyon lira katkı sağlandı.

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Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! Kredi faizleri düştü satışlar patladı
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