Açığa satış yasağı kalkıyor! Borsa İstanbul'a yeni ralli gelir mi?

Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında 28 Şubat'tan beri uygulanan açığa satış yasağının kalkacağını konusu geliyordu. Edinilen bilgiye göre, Takasbank yeni bir otomasyon sistemini devreye almak için hazırlık yapıyor. A Para yayınına katılan İnfo Yatırım İsmail Güner, yasağın kalkmasıyla beraber Borsa İstanbul'a etkisini değerlendirdi.

"TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE BİR ÇOK ALANDA ÖNCÜ OLABİLİR"

Açığa satış ile ilgili çok ciddi bir boşluk ve belirsizliğin olduğunu belirten Güner, "Diğer taraftan Türkiye'ye baktığımızda pandemi ile ilgili gelişmelerde yurt dışına göre daha öndeyiz" dedi. Güner, Türkiye'deki çarkların dönme hızının pandemi süresinde yurt dışına göre daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin önümüzdeki günlerde de birçok alanda öncü olma ihtimalini yüksek görüyorum" dedi.

"ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİ BORSA İSTANBUL'U BİR ADIM DAHA İLERİ TAŞIYABİLİR"

Güner, Borsa İstanbul'da özellikle 113 bin seviyenin önemli destek olduğunu belirterek, "Bu seviyenin üzerinde kaldıkça biz artık yabancı yatırımcıyı arayacağız" dedi. Uzman isim, yabancı yatırımcı bu pandemiyle ilgili alınan önlemlerin gevşetilmesiyle Borsa İstanbul'u bir adım daha ileri taşıyabilir" dedi.

116 bin seviyesinin aşılması durumunda 118 bin seviyesini bekliyoruz" diyen Güner, borsadaki iyimserlik bu haftadan sonrada devam edebilir" açıklamasını yaptı.

İşte Güner'in A Para'daki o açıkalamaları:

Açığa satış yasağının kalkması Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacak?