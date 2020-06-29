Altın yükselir mi? Altında alım fırsatı var mı? Altın fiyatlarının nabzı A Para'da attı

A Para yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, altının seyrini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Paksoy, altında henüz bir kar satışı gelmediğini vurgulayarak, "Altın hem güvenli liman gömleğini giyiyor, hem de emtia gömleğini giyerek yükseliyor" dedi.
Bu iki hareketin altındaki yükseliş trendinin korunmasına büyük etki ettiğini savunan ünlü stratejist, gram altın fiyatlarında da önemli açıklamalar yaptı. Paksoy, altın fiyatlarının görebileceği kritik seviyeleri belirterek yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı.
Kar satışı gelse bile altının hem güvenli liman gömleğini giymesi, hem de emtia gömleğini giymesi ile satışların karşılandığını bildiren ünlü stratejist, "Dolar endeksi aşağı gelse altın bu sefer emtia gömleği giyerek yukarı çıkıyor" dedi.
Paksoy, spot altında 1770-1780 seviyesi kırılacak olursa bu durum altının onsunda 1850 seviyelerinin görülmesine neden olabileceğini ifade ederek, "1850 dolar seviyelerinin gelmesi gram altında 400 lira ve üzeri görülmesi anlamına gelebilir" dedi.
Paksoy alım için henüz erken olduğunu belirterek, "Geri çekilme ise alım fırsatı durumu yaratır. Çünkü en az 2-3 yıl daha altında yükseliş trendi sürebilir" yorumunu yaptı.
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın analizinde "ALTIN Ons altının geçen hafta 1780 dolar sınırına kadar yükseldikten sonra nakite dönüş ve kâr satışlarının etkisi ile 1750 doların altına geri çekildiğini gördük. Ancak ABD'de korona virüs vakalarının günlük bazda 45 bine kadar yükselmesi ve dünyada da toplam sayının giderek artıyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altının cazip kalmasını sağlıyor. Bu kapsamda yeniden 1770 doların üzerinde rakamlar görüyoruz. Bu da haftaya başlarken teknik görünümü iyileştiriyor. Kısa vadede olası kâr satışlarında 1745 doların üzerinde kalınması halinde aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Kaldı ki korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile merkez bankalarının ekonomilere verdiği güçlü likidite desteği nedeniyle orta uzun vadede altın lehine tablonun korunacağını düşünüyoruz." denildi.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde "XAU/USD: Dolar Endeksindeki aşağı yönlü harekete karşın değerli madende yukarı yönlü hareket sınırlı kalmakta. 1.769 seviyesinde işlem gören altında ilk hedef 1.775 seviyeleri olarak görünürken, bu seviyenin üzerine çıkması durumunda değerli maden yükselişini sürdürebilir. Olası düşüşlerde 1.750 seviyesinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.725 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir." denildi.
YATIRIMCILAR BUGÜN VE YARIN DİKKATLİ OLMASI GEREKİR
InvestAZ Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde, "XAUUSD: Ons Altın 2008 deki zirvesi olan 1795i geçmeye çalışacak. Yükselen trendin devam etmesi için bu güçlü seviyenin yukarı geçilmesi gerekir. Aksi takdirde 1795-1803 arasından gelecek satışlar altını bir süre daha 1800ün altında tutar. Rallinin devam etmesin için 1795in yukarı geçilmesi gerekir yatırımcıların bugün ve yarın dikkatli olması gerekir." denildi.
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "XAUUSD Geçtiğimiz Perşembe günü vaka sayılarındaki artış Ons Altın'a destek olmaya devam ederken, takip edilen ABD büyüme, dayanaklı mal siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları verilerin Altın'daki yükselişi baskıladığı takip edilirken Altın'ın yatay hareketini sürdürdüğü izlendi. Haftanın son işlem gününde ise koronavirüs vakalarında görülen artışa bağlı endişelerin artarak devam ettiği takip edilirken, ekonomik toparlanma yönündeki endişelerin gündeme gelmesi sonucu risk iştahında gözlenen gerileme ile güne 1760 seviyesinde başlayan Ons Altın'ın hafta içerisindeki yükselişini sürdürdüğü takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1772 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1780, 1788 ve 1796 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1764, 1756 ve 1748 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. " denildi