Altın yükselir mi? Altında alım fırsatı var mı? Altın fiyatlarının nabzı A Para'da attı

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın analizinde "ALTIN Ons altının geçen hafta 1780 dolar sınırına kadar yükseldikten sonra nakite dönüş ve kâr satışlarının etkisi ile 1750 doların altına geri çekildiğini gördük. Ancak ABD'de korona virüs vakalarının günlük bazda 45 bine kadar yükselmesi ve dünyada da toplam sayının giderek artıyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altının cazip kalmasını sağlıyor. Bu kapsamda yeniden 1770 doların üzerinde rakamlar görüyoruz. Bu da haftaya başlarken teknik görünümü iyileştiriyor. Kısa vadede olası kâr satışlarında 1745 doların üzerinde kalınması halinde aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Kaldı ki korona virüs bir endişe kaynağı olmaktan çıksa bile merkez bankalarının ekonomilere verdiği güçlü likidite desteği nedeniyle orta uzun vadede altın lehine tablonun korunacağını düşünüyoruz." denildi.