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'da yasağı kalkıyor!

'da yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında 28 Şubat'tan beri uygulanan yasağının kalkacağını konusu geliyordu. Edinilen bilgiye göre, Takasbank yeni bir otomasyon sistemini devreye almak için hazırlık yapıyor.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 14:17 Son Güncelleme: 29.6.2020 14:25 ABONE OL
Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı kalkıyor!

Borsa İstanbul'da 28 Şubat'tan bu yana açığa satış yasağı uygulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Mart başında yaptığı açıklamayla ikinci bir duyuruya kadar yasağın süreceğini açıklamıştı.

İLK ETAPTA BİST 30 KAĞITLARI İLE KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre, Takasbank yeni bir otomasyon sistemini devreye almak için hazırlık yapıyor. Sistemin devreye alınmasıyla açığa satış yasağının kaldırılması planlanıyor. Sistemin çok yakın bir zamanda faaliyete geçeceği ifade edilirken, yasağın ilk etapta endeks 30 kağıtları ile kaldırılması bekleniyor.

OTOMASYON SİSTEMİ İLE SATIŞ EMİRLERİ BUNDAN SONRA BİR KEZ GİRİLECEK

Otomasyon sistemi ile satış emirleri bundan sonra bir kez girilecek ve iptal edilene kadar her gün otomatik olarak yenilenecek. Bu sayede aracı kurumların operasyonel yükleri hafifleyecek, maliyetleri azalacak, piyasada sağlıklı fiyat oluşumu sağlanacak.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

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Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı kalkıyor!
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