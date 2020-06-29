Borsada bankalar neden yükselmiyor? A Para'da uzman isim cevapladı!

A Para yayınına katılan Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni, Borsa İstanbul'daki bankacılık hisseleri üzerine önemli açıklamalar yaptı. Bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın nedenini açıklayan Çınar, "Pandemi süresince hem yerel hem de küresel merkez bankalarının uyguladıkları politikalar bankacılık sektörünün hoşuna gitmedi" dedi. Hizmetler, perakende ve imalat tarafında güçlenme görüldüğünün altını çizen uzman isim, "FED'in öncülüğünde başlayan düşük faiz ve parasal gevşeme uygulamaları bankaların karlarına negatif etki ediyor. Buda bankacılık hisselerini negatif ayrıştırıyor" dedi.

"UZUN VADEDE İYİ GETİRİ SAĞLAMA POTANSİYELİ KORUNUYOR"

Bankacılık hisselerinin uzun vadede her zaman iyi bir yatırım aracı olduğunu ifade eden Çınar, "Bankacılık hisselerinde pandemi süreciyle alakalı kısa vadede olumsuz görünüm sürebilir ancak uzun vadede iyi getiri sağlama potansiyeli korunuyor" dedi.

İşte Çınar'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsada bankalar neden yükselmiyor?