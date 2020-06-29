Dolar haftaya nasıl başladı? İşte piyasada öne çıkan başlıklar

Geçen hafta dar bant içinde seyreden dolar/TL yeni haftaya yatay başladı. Geçen hata 6.8380 ile 6.8660 arasındaki dar bantta seyreden dolar/TL, TCMB'nin faiz indirimlerine sürpriz şekilde ara verdiği kararına kalıcı bir tepki vermeyerek haftayı 6.8550'den kapattı.

Kur yeni haftaya da 6.8550'den başladı. Yatırımcıların bu hafta izleyecekleri verilerin başında Cuma günü yayımlanacak olan Haziran ayı TÜFE verisi geliyor.

Bugün saat 1000'da Haziran ayı ekonomik güven endeksi, yarın ise Mayıs ayı dış ticaret dengesi verisi yayımlanacak. Brown Brothers Harriman kur stratejisti Win Thin, yayımladığı raporda, "Cuma günü yayımlanacak enflasyon verisinin yıllık bazda %11.39'dan %12.02'ye yükselmesi bekleniyor. Gerçekleşme de bu şekilde olursa enflasyon art arda ikinci defa artmış olacak. Buradan bakınca TCMB'nin faiz indirimlerine beklenmedik şekilde ara vermesi şaşırtıcı değil. Yine de... faiz indirimlerinin sonu geldi demek için erken olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uluslararası piyasalara bakıldığında dünyanın büyük ekonomilerinde yeni koronavirüs vaka sayılarının düşmemesi nedeniyle geçen haftanın büyük bölümünde yükselişte olan dolar, bugün aşağı yönlü hareket etti.

Yatırımcılar bir taraftan yeni koronavirüs vakalarından endişe ederken, bir yandan da büyük ekonomilerin tekrar ivme kazanacağı beklentisini taşıyor ve dolar dalgalı bir seyir izliyor. ABD'deki vaka sayılarının düşmemesi nedeniyle Cuma günü 97.688'e kadar yükselen dolar endeksi bugün %0.2 kayıpla 97.303'te bulunuyor.

Analistler endeksin 98'in üzerine tırmanması halinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı oluşabileceğine dikkat çekiyorlar. Riskten kaçışın bir göstergesi olan ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin Cuma günü %0.632'ye kadar gerileyen getirisi bu sabah %0.643 ile belirgin bir değişim kaydetmeden işlem gördü.

CDS 487 PUANA YÜKSELDİ

Türkiye varlıklarına yönelik yatırımcı iştahının bir göstergesi olan 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen haftayı 460'lı seviyelerde geçirdikten sonra haftanın son iki günü tırmanışa geçerek 487 puana yükseldi. CDS'ler Mayıs ayındaki zirve seviyelerden sonra Haziran başında 424 puana kadar gerilemişti.