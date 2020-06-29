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| Bakan Albayrak'tan önemli değerlendirme: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

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Son dakika | Bakan Albayrak'tan önemli değerlendirme: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

Son dakika haberi: Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında %19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından bugün açıklanan verileri değerlendirdi.

BUNU ÇOK DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

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Son dakika | Bakan Albayrak'tan önemli değerlendirme: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
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