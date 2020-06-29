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haberi: | Haziran ayı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu () haziran ayı ekonomik güven endeksini olarak açıkladı. Mayıs'ta 61.7 olan 73,5'a yükseldi. Artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yukarı yönlü ivmeden kaynaklandı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:01 Son Güncelleme: 29.6.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika haberi: | Haziran ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 61,7 iken, Haziran ayında %19,1 oranında artarak 73,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,2 oranında artarak 62,6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %22,2 oranında artarak 89,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %8,5 oranında artarak 55,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,3 oranında artarak 86,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %33,1 oranında artarak 78,0 değerini aldı.

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Son dakika haberi: | Haziran ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
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