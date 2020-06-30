Haberler Haberler Haberleri Borsa İstanbul yatırımın temel noktalarını öğretmek için finansal okuryazarlık eğitimi veriyor

yatırımın temel noktalarını öğretmek için eğitimi veriyor

AŞ tarafından çeşitli başlıklar altında düzenlenen eğitimleri devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 16:26 Son Güncelleme: 30.6.2020 16:32 ABONE OL
Borsa İstanbul yatırımın temel noktalarını öğretmek için finansal okuryazarlık eğitimi veriyor

Borsa İstanbul AŞ'nin konuya ilişkin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sürekli gelişen ve değişen dünyada finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek istiyorsanız, sorularınıza da yanıt bulabileceğiniz bu interaktif eğitim tam size göre." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimler, ücretsiz ve genel katılıma açık bir şekilde düzenleniyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, ''https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-finansal-okuryazarlik-egitim-etkinligi-kayit-formu'' bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Toplam süresi 30 ila 45 dakika arasında değişen eğitimler, 2-24 Temmuz döneminde gerçekleştirilecek.

İçerik, süre ve tarihlerine göre düzenlenecek eğitimler şöyle:

İçerik

Tarih

Süre (dk)

Borsa İstanbul'un Tanıtımı

2 Temmuz

30

Kotasyon, Halka Arz ve Borsada İşlem Görme

3 Temmuz

45

Pay Piyasası

7 Temmuz

45

Borçlanma Araçları Piyasası

8 Temmuz

45

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

10 Temmuz

45

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

14 Temmuz

30

Endeksler ve Sermaye Artırımı

16 Temmuz

45

Denetim ve Gözetim

17 Temmuz

45

Takas İstanbul

22 Temmuz

45

Merkezi Kayıt İstanbul

24 Temmuz

45

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/06/2020

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul yatırımın temel noktalarını öğretmek için finansal okuryazarlık eğitimi veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA