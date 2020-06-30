Borsada yeni rallinin anahtarı A Para'da açıklandı!

Borsa İstanbul yılın ilk 6 ayında küresel piyasalardan pozitif ayrıştı. A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi.

Yılın ilk 6 ayını zorlu bir süreç olarak nitelendiren Karadağ, "Merkez Bankası'nın, BDDK'nın ve Hazine'nin piyasalarda aktif bir şekilde rol oynamasıyla beraber Borsa İstanbul toparladı" dedi.

"BORSA İSTANBUL'DA YENİ BİR RALLİYİ KONUŞMAYA BAŞLAYABİLİRİZ"

Son dönemde yerli yatırımcının desteğini çok fazla hissedildiğinin altını çizen Karadağ, "Yabancınında gelmesiyle beraber artık Borsa İstanbul'da yeni bir ralliyi konuşmaya başlayabiliriz" dedi.

Borsada açığa satış yasağının kalkmasını olumlu olarak nitelendiren uzman isim, "Biz gelişmekte olan ülkelere göre kendi iç dinamiklerimizle pozitif ayrıştık" dedi.

"OLASI DÜŞÜŞLER PANİK YERİNE ALIM YÖNÜNDE DEĞERLENDİRMELİ"

Teknik olarak Borsa İstanbul'u değerlendiren Karadağ, 113.600'lere kadar geri çekilmelere çok olumsuz bakmadığını ifade etti. Karadağ, Borsa İstanbul'da en kötünün zaten fiyatladığının altını çizerek "Olası düşüşler panik yerine alım yönünde değerlendirmeli ve portföyde hisse senedi ağırlıkları artırılabilir" yorumunu yaptı.

Borsa İstanbul yatırımın temel noktalarını öğretmek için finansal okuryazarlık eğitimi veriyor