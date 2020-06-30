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Haziran ayı "" sonuçlandı

Ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin () yüzde 0,70 artmasını bekliyor.

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:42 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:42 ABONE OL
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.

BİR ÖNCEKİ AY YÜZDE 11,39 OLAN YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 12,14'E ÇIKACAĞI HESAPLANIYOR

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.

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Haziran ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
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