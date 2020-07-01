Dolar düşecek mi? Doların yönü ne olacak? Borsada yükseliş trendi korunacak mı? A Para'da flaş borsa ve dolar yorumu!

Borsa İstanbul'da BİST 30 hisseleri için kalkan açığa satış yasağının kalkmasıyla, yabancıların tekrar Borsa İstanbul'a ilgisinin artıp artmayacağı piyasalarda merak konusu oldu. A Para yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan BİST 30 hisseleri için kalkan açığa satış yasağını yorumladı.

Doğan, yurt içi piyasalarda yabancıların ağırlık olarak BİST 30 hisselerine konumlandığını ifade ederek, "Kurumsal yatırımcılar tek yönden işlem yerine, biraz daha arbitraj ya da hem alış hem satış yönünde stratejiler geliştirip bu şekilde çalışma alışkanlıkları var. Dünya da olduğunu gibi Türkiye'de Covid-19 salgını kaynaklı bir takım önlemlerle açığa satış kısıtlamaları getirilmişti. Ama bizde daha uzun soluklu oldu. Bu dönemde bir miktar daha yabancının ilgisi azaldı" dedi.

"DİĞER HİSSELERE DE KADEMELİ BİR ŞEKİLDE GEÇİŞ İMKANI SUNACAKTIR"

Yasağın en azından şu aşamada kaldırılmış olmasının BİST 30'daki hisselere yönelik ilginin tekrar artmasına olanak vereceğini vurgulayan Doğan, "İlerleyen dönemde diğer hisselere de kademeli bir şekilde geçiş imkanı sunacaktır" dedi.

BİST 30 hisselerinin ilgisizlik nedeniyle iskontolu kaldığını ifade eden Doğan, "Yasağın kalkmasıyla beraber bu iskontonun kapanması açısından bir miktar bu tarafın lehine sonuç doğabilir" dedi.

"112.500 VE 114.00 SEVİYELERİ KRİTİK"

Borsa İstanbul'daki kritik trendleri açıklayan uzman isim iki trende dikkat çekti. Mart ve Mayıs ayından gelen 112.500 ve 114.00 seviyelerinin kritik olduğunu ifade eden Doğan, buraları yatırımcılar için referans olarak takip etmesini önerdi.

Bu trendlere yakın yerleri tekrar alım fırsatı olarak değerlendiren Doğan, "Ne zaman ki bu trendler kırılır o zaman aşağı yönlü pozisyon seçeneği değerlendirilmeli" dedi. Şu aşamada her iki trendin de korunduğunu ifade eden uzman isim, "Özellikle 116.000 üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü potansiyeli daha da artıracaktır" dedi.

"DOLAR KURUNDA DENGELİ SEYİR KORUNABİLİR"

"Düşük volatilite dolarda sert bir harekete neden olur mu" sorusuna Doğan, "Genellikle sıkışma hareketleri sonrası sert hareketler görülür ama dolar kurunda volatilite çok düşmüş durumda. Yurt dışı kaynaklı bir şok görmediğimiz durumda bu yaz aylarında dolar kurunda dengeli seyir korunabilir" dedi.