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Schnabel: ECB, varlık alım programının tamamını kullanmayabilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi , "ECB, varlık alım programının tamamını kullanmaya ihtiyaç duymayabilir" dedi

Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:36 ABONE OL
Schnabel: ECB, acil durum varlık alım programının tamamını kullanmayabilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Banka'nın hali hazırda genişlettiği pandemi varlık alım programının tamamını kullanmasının gerekmeyebileceğini söyledi.

Schnabel, kriz yatıştıkça varlık alım hızının yavaşlamasının büyük olasılık olduğunu da ifade etti. Daha önce ECB Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Slovakya MB Başkanı Peter Kazimir vve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau da, ECB'nin 1,35 trilyone euro büyüklüğündeki Pandemi Olağanüstü Varlık Alım Programının (PEPP) tamamının kullanmamasının bir seçenek olduğunu ifade etmişlerdi.

IIF tarafından organize edilen bir online etkinlikte konuşan Schnabel, "Hiç kimse, varlık alım hızının programın sonuna kadar düz bir çizgi gibi devam edeceğini düşünmemeli. Programın ille de tamamının kullanılması gerekmiyor" dedi.

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Schnabel: ECB, acil durum varlık alım programının tamamını kullanmayabilir
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