SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

Mart ayının son haftasında başlayan yükseliş trendini küresel piyasalardan güçlü pozitif ayrışarak güçlendiren Borsa İstanbul'da trend güçlü görünümünü sürdürüyor. Borsa İstanbul'da son dönemde yerli yatırımcı sayısında dikkat çeken artışlar yaşanırken, endeks salgın sonrası dünyada kayıplarını geri alan ve pozitif görünüme geçen ender borsalardan birisi oldu.

"BORSA İSTANBUL 11 YILIN EN İYİ ÇEYREKLİK PERFORMANSINA İMZA ATTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'ye artan güvene dikkat çekerek, Borsa İstanbul'daki yükselişi vurguladı.

Bakan Albayrak, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" dedi.