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kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırım işlemlerine devam ediyor

, kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırım işlemlerine devam ettiğini duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:42 ABONE OL
ASELSAN kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırım işlemlerine devam ediyor

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, şirketin 19 Haziran 2020 tarihinde yapılan 45. Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine 335 milyon lira nakit ve sermayenin yüzde 100'ü oranında 1 milyar 140 milyon liranın bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Şirket, pay olarak dağıtılacak kâr payı işlemleri kapsamında gerekli yasal süreçleri başlatmış olup 3 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu açıklamada Yönetim Kurulu'nun esas sözleşme tadiline ilişkin karar aldığını duyurmuştur." ifadelerine yer verildi.

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ASELSAN kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırım işlemlerine devam ediyor
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