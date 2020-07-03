Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası pay piyasalarında gözlenen pozitif seyir, Asya piyasaları ile haftanın son işlem gününe de taşındı.

Öte yandan bugün açıklanan haziran ayı verilerine göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 45'e, Çin'de 58,4'e çıkarak tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak günü 22.306 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,5 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 yükselerek 3.153 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 2.152 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 35.948 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 25.306 puanda seyrediyor.

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