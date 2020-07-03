Bilanço döneminde borsada hangi sektörler hareketli olacak? Hangi hisseler yükselebilir?

A Para'da yayına katılan Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman bilanço dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Salman, ikinci çeyrek bilançolarının tüm sektörler için kötü gelmeyeceğinin altını çizerek "Borsa İstanbul geneli değil ama şirket ve sektör spesifik çok daha iyi performanslar görebiliriz" dedi.

Borsa İstanbul'da şirketlerin bilanço tarihleri belli oldu

HANGİ SEKTÖRLERİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA HAREKETLİ OLACAK?

"Hangi sektörlerin önümüzdeki dönemde daha hareketli olacak" sorusuna uzman isim, "Biz ikinci çeyrek için Telekom, gıda, perakende, sigortacılık, GYO'ların, aracı kurum sektörünün ve borsada işlem gören şirketlerin bilançolarının iyi geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

İkinci çeyreğin takvim olarak bitirildiğini ve üçüncü çeyreğin içerisinde olunduğunu vurgulayan Salman, "Otomotiv, beyaz eşya, GYO ve mobilya sektöründe bundan sonraki dönemde de pozitif bir momentum bekliyoruz" dedi. Uzman isim pozitif momentum beklemesine açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:

"EK GÜMRÜK VERGİSİ AVANTAJ GETİRECEK"

"Çünkü bu sektörlerde geçtiğimiz dönemde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, bu sektörlerin ürünlerine ek gümrük vergisi geldi. Yani bu sektörler için Türkiye'de üretilen ürünler için çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz."

Bankacılık sektörüne de değinen Salman, "Bankacılık sektöründe, faiz oranları ve kredi anlamında daha cazip koşullarla satışlarını destekleyecek krediler var dolayısıyla bu sektörlerin önümüzdeki önemde ön planda olmasını bekliyoruz" dedi.

İşte Salman'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?