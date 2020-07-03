Haberler Haberler Haberleri Bilanço döneminde borsada hangi sektörler hareketli olacak? Hangi hisseler yükselebilir?

Bilanço döneminde borsada hangi sektörler hareketli olacak? Hangi hisseler yükselebilir?

İstanbul'da şirketlerin karlılığı ve temel analiz açısından büyük önem arz ediyor. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman, A Para'da bilanço dönemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Salman, ikinci çeyrek bilançolarının tüm sektörler için kötü gelmeyeceğinin altını çizerek, hangi sektörlerin önümüzdeki dönemde daha hareketli olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 16:32 Son Güncelleme: 3.7.2020 16:47 ABONE OL
Bilanço döneminde borsada hangi sektörler hareketli olacak? Hangi hisseler yükselebilir?

A Para'da yayına katılan Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman bilanço dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Salman, ikinci çeyrek bilançolarının tüm sektörler için kötü gelmeyeceğinin altını çizerek "Borsa İstanbul geneli değil ama şirket ve sektör spesifik çok daha iyi performanslar görebiliriz" dedi.

Borsa İstanbul'da şirketlerin bilanço tarihleri belli oldu

HANGİ SEKTÖRLERİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA HAREKETLİ OLACAK?

"Hangi sektörlerin önümüzdeki dönemde daha hareketli olacak" sorusuna uzman isim, "Biz ikinci çeyrek için Telekom, gıda, perakende, sigortacılık, GYO'ların, aracı kurum sektörünün ve borsada işlem gören şirketlerin bilançolarının iyi geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

İkinci çeyreğin takvim olarak bitirildiğini ve üçüncü çeyreğin içerisinde olunduğunu vurgulayan Salman, "Otomotiv, beyaz eşya, GYO ve mobilya sektöründe bundan sonraki dönemde de pozitif bir momentum bekliyoruz" dedi. Uzman isim pozitif momentum beklemesine açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:

"EK GÜMRÜK VERGİSİ AVANTAJ GETİRECEK"

"Çünkü bu sektörlerde geçtiğimiz dönemde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, bu sektörlerin ürünlerine ek gümrük vergisi geldi. Yani bu sektörler için Türkiye'de üretilen ürünler için çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz."

Bankacılık sektörüne de değinen Salman, "Bankacılık sektöründe, faiz oranları ve kredi anlamında daha cazip koşullarla satışlarını destekleyecek krediler var dolayısıyla bu sektörlerin önümüzdeki önemde ön planda olmasını bekliyoruz" dedi.

İşte Salman'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?

Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşabilecek mi? Uzman isim A Para'da yorumladı!
Altın düşecek mi? Altında trend kırılıyor mu? Uzman isim A Para'da yanıtladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilanço döneminde borsada hangi sektörler hareketli olacak? Hangi hisseler yükselebilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA