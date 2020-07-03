Haberler Haberler Haberleri Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

güne yükselişle başladı

güne %0.35 oranında yükselişle 117.315 puandan başladı.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:40 Son Güncelleme: 3.7.2020 11:24 ABONE OL
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,35 artışla 117.315,61 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 407,84 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 117.315,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,32 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile ticaret oldu.

19 ŞUBAT'TAN BU YANA EN YÜKSEK KAPANIŞ GERÇEKLEŞTİ

BIST 100 endeksi, dün bir önceki kapanışa göre yüzde 1,38 değer kazanarak, 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, yurt içinde enflasyon, Avrupa'da ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 03/07/2020
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 03/07/2020

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA