Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.159,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ

BIST100 yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladığı haftanın son işlem gününde, 115 bin 730 ile 117 bin 391 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.99 düşüşle 115 bin 748 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.69, BIST Mali Endeks yüzde 1.15, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 eksideydi. Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.949,32 puan ve yüzde 1,45 azalışla 132.045,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Odaş Elektrik ve Albaraka Türk Katılım Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI



Tüketici fiyatları Haziran ayında, beklentileri aşarak yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu. Bu gelişmenin ardından dolar uzun zamandır ilk kez 6.85 lirayı aşarak 6.90 lirayı gördükten sonra, 6.87 liraya döndü.

TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı

"EURO/DOLARDA BANT HAREKETİ BEKLİYORUZ"



Ünlü & Co'mment'in "Euro/dolarda bant hareketi bekliyoruz" başlıklı analizinde, hafta boyunca ağırlıklı olarak sakin bir seyir izleyen euro/dolar paritesinin, Perşembe günü risk iştahındaki toparlanmanın da desteğini arkasına alarak 1.1300'ün üzerine yükselmeyi başardığına dikkat çekildi ve "Parite 1.1270'in üzerinde kalmaya devam ettikçe Haziran ayı başından bu yana devam eden alçalan kanal direncini (1.1300) aşmayı hedefleyebilir. Ancak, kazanımların hızlı bir şekilde geri verilmesi bu potansiyeli azaltıyor" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.9035 lirayı gördükten sonra, 6.87 – 6.88 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6844 lira ve en yüksek 7.7630 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5282 lira ve en yüksek 8.6071 lirayı gördükten sonra 8.56 – 8.57 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1241 - 1.1249 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1233 düzeyindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) anketinin sonuçları, bankaların yılın ikinci çeyreğinde bireysel krediler ve işletmelere kullandırdıkları döviz dışı kredilerde uyguladıkları "standartları gevşettiklerini" ortaya koydu.

TCMB, bankaların 2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile aynı yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiğine işaret edilen anket sonuçlarına ilişkin TCMB açıklamasında şöyle denildi:

"İşletmelere verilen krediler kredi türüne göre incelendiğindeyse, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde standartların gevşediği gözlenmektedir.

"Yılın üçüncü çeyreği için beklentiler yabancı para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde gevşemenin devam edeceği yönündedir.

"Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan tüm kredi türlerinde talebin arttığı gözlenmektedir.

"Bireysel kredi türlerinde, taşıt kredi taleplerinde artış görülürken, konut ve diğer bireysel kredilerde talepte azalış gözlenmiştir.

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönündedir.

"Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görülmektedir.

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği yönündedir."

ALTININ KİLOGRAMI 391 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 392 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 391 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 459 milyon 460 bin 868 lira, işlem miktarı ise 1.187,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 461 milyon 941 bin 538,69 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 389.700,00 1.772,85 En Düşük 391.000,00 1.772,00 En Yüksek 392.500,00 1.775,85 Kapanış 391.200,00 1.775,00 Ağırlıklı Ortalama 391.516,35 1.774,22 Toplam İşlem Hacmi (TL) 459.460.868,00 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.187,28 Toplam İşlem Adedi 41

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