Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşabilecek mi? Uzman isim A Para'da yorumladı!

Yılın ikinci çeyreğinde 89.643,71 puandan 116.524,78 puana çıkan BIST 100 endeksinde, bu dönemde kaydedilen yaklaşık yüzde 30'luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü yükselişine işaret etti. Borsa İstanbul'daki bu performans yeni zirveleri de gündeme getirdi. Borsa İstanbul virüs öncesi 22 Ocak'ta 124 bin 537 puanla zirve yapmıştı. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz A Para'da açıklanan enflasyon verisiyle beraber Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Borsa İstanbul'daki 123 binli seviyelerden 84 binli seviyelere gelinmesinin nedeninin pandemi süreci olduğunun altını çizen Yılmaz, "Kriz ekonomik kriz değil, sağlık krizi" dedi.

"BU DURUM EKONOMİLERİ ETKİLEYEN BİR SAĞLIK KRİZİ"

"Dünyada vaka sayılarının artmasıyla ve özellikle Avrupa'da sayıların artmasıyla salgın ekonomilere ciddi darbe vurdu" diyen Yılmaz, "Bu durum ekonomileri etkileyen bir sağlık krizi" dedi.

Haziran başında marşa basmayla birlikte canlanan Türk ekonomisi için bir toparlanma gördüğünü vurgulayan Yılmaz, "Pandemi bittiğinde bu toparlanma daha da hızlanacak" dedi. Salgın öncesinde piyasadaki para miktarının bugünkünün üçte biri olduğunu belirten Yılmaz, krizin sağlık anlamında sonlandığında ekonomideki bol likiditenin hızlı toparlanmaya neden olacağının altını çizdi.

"BORSA İSTANBUL DAHA ÜSTÜNÜ HAKKEDİYOR"

Borsa İstanbul'daki güçlü duruş hakkında dikkat çeken yorumlar yapan Yılmaz, "Borsa İstanbul'daki şirketlere bakıldığında bankacılık sektörü dahil şuanda Avrupa'da, ABD'de ve diğer gelişmekte olan ülkeleri kıyasladığımızda hem fiyat kazanç oranı olarak hem piyasa değeri defter değeri olarak hem de önümüzdeki dönem potansiyeli olarak bu fiyatlamaları ve daha üstünü hakkediyor" dedi.

Kar realizasyonları yaşansa da uzman isim, "Borsa İstanbul totalde 125 bin seviyesini kırarak bu seviyelerin %15-20 üzerindeki seviyelerde zirve fiyatları hedeflenecek" dedi.

İşte Yılmaz'ın A Para'daki o açıklamaları:

Borsa İstanbul 125 bini aşabilecek mi?

SON DAKİKA! TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı