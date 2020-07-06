Altın yükselecek mi? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

Pandemiyle beraber merkez bankalarının uyguladığı para pompalamasının altına talep artışı meydana getirdiğini bildiren Ürkün, "Sonraki aşamalarda güçlü parasal desteklerin sonucu olarak, ekonomik toparlanmayla beraber yavaş yavaş enflasyonda bir yükseliş meydana gelirse büyük ihtimalle bunun paranın değerini koruması amacıyla yeniden altına bir talep artışı olarak görme ihtimalimiz olabilir" dedi.