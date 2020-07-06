Altın yükselecek mi? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

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yükselecek mi? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A ’da açıklandı!

Pandemi süreciyle güvenli liman etiketiyle yükseliş trendini güçlendiren , yatırımcıların en çok araştırdığı yatırım enstrümanı olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılar "Altın yükselişini sürdürecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün altın piyasalarının seyrini A 'da değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 11:27 Son Güncelleme: 6.7.2020 14:58 ABONE OL
Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Ürkün, ons altındaki yükseliş trendinin devam ettiğini belirterek, "ABD-Çin arasında bir gerilim artışı olursa altına talep artışı meydana gelebilir" dedi.

Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün piyasalarının seyrini A 'da yorumladı. Küresel anlamda jeopolitik risklerin altın fiyatlamalarında öne çıkabileceğini vurgulayan Ürkün, "Güney Çin Denizi'nde ABD'den 2 tane uçak gemisinin tatbikat amacıyla oraya gitmiş olması önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken olaylardan birisi.

Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

ABD-Çin arasında gerilim artışı olacak olursa, bu jeopolitik riskleri artırarak, fiyatlama olarak altına talep artışı meydana getirebilir" diye konuştu.

Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

Pandemiyle beraber merkez bankalarının uyguladığı pompalamasının altına talep artışı meydana getirdiğini bildiren Ürkün, "Sonraki aşamalarda güçlü parasal desteklerin sonucu olarak, ekonomik toparlanmayla beraber yavaş yavaş enflasyonda bir yükseliş meydana gelirse büyük ihtimalle bunun paranın değerini koruması amacıyla yeniden altına bir talep artışı olarak görme ihtimalimiz olabilir" dedi.

Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

Ürkün, "Küresel anlamda devam eden belirsizlikler, olası bir enflasyon artışının yaratacağı görüntü önümüzdeki dönemde altının biraz daha yukarı yönlü hareket etme eğilimini ön plana çıkabilir" dedi.

Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!

İşte Ürkün'ün A 'daki o açıklamaları:

Altın yükselir mi? İşte fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar…

Altın yükselişini sürdürür mü? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!
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Altın yükselecek mi? Altın fiyatlarında öne çıkabilecek olaylar A Para’da açıklandı!
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