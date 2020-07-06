Avrupa Birliği-Çin yatırım anlaşması bu yıl imzalanabilir

29 Haziran'da başlayan Çin-Avrupa yatırım anlaşmasıyla ilgili 30. müzakere turu 3 Temmuz'da sona erdi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müzakerede ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, müzakerede tarafların önemli metin başlıkları gibi konuları ele aldıkları ve ilerleme kaydettikleri bildirildi. Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, Haziran ayında gerçekleştirilen 22. Çin-Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde, taraflar, Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı yarar temelinde yürütüldüğünü, dolayısıyla bu yılki salgın döneminde zorlukların üstesinden gelerek söz konusu müzakereleri sona erdirmeleri gerektiğini savundular.

Son yıllarda, Çin-AB yatırım temasları yoğunlaşıyor. Çin'in istatistiklerine göre, Aralık 2018'e kadar Çin'e toplam 130 milyar 650 milyon ABD Doları yatırım yapan AB, Çin'in üçüncü büyük fiili yatırım kaynağı haline geldi. Aynı yılın sonuna kadar Çin AB'de toplam 3 bin 200'ü aşkın doğrudan yatırım işletmesi kurarken AB, Çinli işletmelerin önemli yabancı yatırım hedef bölgesi haline geldi.

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