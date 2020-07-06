Borsa İstanbul'da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir? A Para'da uzman isim açıkladı

Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık A Para'da Borsa İstanbul'da öne çıkabilecek sektörleri değerlendirerek, 'Al' önerisi verdiği şirketleri açıkladı. Barışık, perakende sektörünün belli bir doyuma ulaştığını belirterek, "Buradaki hareketlerden ziyade artık sanayi sektörüne kayışın başladığını görüyoruz" dedi.

"PERAKENDEYİ ARTIK BİRAZ DURDURUYORUZ ARTIK BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYORUZ"

Borsa İstanbul'da dengenin değiştiğini ifade eden Barışık, yavaş yavaş perakende sektörünün belli bir doyuma ulaştığının altını çizerek, "Buradaki hareketlerden ziyade artık sanayi sektörüne kayışın başladığını görüyoruz. Ekonomik aktivitenin artması ve bekleyen bir talep vardı. Bunun ciddi şekilde canlandığını görmekteyiz. Perakendeyi artık biraz durduruyoruz artık beyaz eşya sektörünü ön plana çıkarıyoruz" dedi.

"EKONOMİNİN BÜTÜN RİSKLERİNİ OLUMLU-OLUMSUZ EN HIZLI FİYATLAYAN SEKTÖR BANKACILIKTIR"

Telekomünikasyon sektörünü beğenmeye devam ettiklerini ifade eden Barışık, "Banka tarafında ise yabancı takasının düşmesi sektördeki alımları sınırlandırıyor. Bankacılık sektörü çok likittir. Ekonominin bütün risklerini olumlu-olumsuz en hızlı fiyatlayan sektördür. Sonbaharda bir salgın olmazsa bankalar bundan nemalanacaktır" dedi.

İşte Barışık'ın A Paradaki o açıklamaları:

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