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CEO'su Zielke istifa etti

'nın ikinci büyük bankası 'ın CEO'su , Banka'nın yeni bir başlangıç yapmasının yolunu açmak için görevinden  istifa ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 08:38 ABONE OL
Commerzbank CEO'su Zielke istifa etti

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank'ın CEO'su Martin Zielke, Banka'nın yeni bir başlangıç yapmasının yolunu açmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Commerzbank Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na Zielke'nin istifasını kabul etmesini ve 8 Temmuz'da bu konuda karar almasını tavsiye etti. Bu arada Commezbank Denetim Kurulu Başkanı Stefan Schmittmann da 3 Ağustos'tan geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını duyurdu. Commerzbank'taki bu gelişmeler sonrası açıklama yapan Almanya Maliye Bakanlığı, Commerzbank'ta var olmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, "Commerzbank'ın en büyük hissedarı olarak, Zielke ve Schmitmann'a hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Commerzbank, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ihracatın finansmanında merkezi bir rol oynuyor" denildi.

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Commerzbank CEO'su Zielke istifa etti
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