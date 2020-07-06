Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni tarihi düşük seviyesinden toparlanıyor

Yeni koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında tarihi düşük seviyesini gören Euro Bölgesi yatırımcısı güveni, Mayıs ve Haziran aylarındaki hafif toparlanmanın ardından Temmuz ayında da yukarı geldi. Sentix tarafından açıklanan ve mail yoluyla paylaşılan verilere göre, bir önceki ay -24,8 seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi Temmuz'da -18,2 puana geldi. Beklenti endeksin -10,9 olacağı yönündeydi.

BİLGİ NOTLARI:

- Cari endeks -61,5 puandan -49,5 puana yükseldi.

- Yatırımcı beklenti endeksi 21,8 puandan 19,5 puana indi.

- Almanya için güven endeksi -17,2 puandan -10,5 puana geldi.

- Almanya için cari endeks -53,0 puandan -40,8 puana yükseldi.

- Almanya için beklenti endeksi 27,3 puandan 25,5 puana indi.

- Anket 2-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.

- Ankete 263'ü kurumsal olmak üzere bin 109 yatırımcı katıldı.

- Bir sonraki anket 10 Ağustos'ta açıklanacak.

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