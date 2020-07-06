Fitch: Türkiye'de özel sektörün dış borç çevirme oranı dirençli olmayı sürdürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de özel sektörün dış borç çevirme oranının, finansal piyasadaki dalgalanmaya rağmen dirençli olmaya devam ettiğini bildirdi.

Fitch'in konu ile ilgili raporuna göre, koronavirüs salgınının Türkiye'nin egemen kredi profili üzerindeki ana etkisinin dış finansman risklerinden kaynaklandığı kaydedildi. Dış baskıların Türkiye'nin ana kredi zayıflığı olmaya devam ettiği belirtilen değerlendirmede, politika faizinin indirim döngüsünün sona ermeye yaklaştığına inanıldığı kaydedildi.

Fitch, Şubat sonunda bu yana döviz rezervlerinde yaşanan düşüşle birlikte zayıf para politikasının güvenilirliği ve negatif reel faiz oranlarının, daha fazla dışsal baskı risklerini artırtığına dikkat çekildi. Türkiye'nin kredi notununun Şubat ayında teyit edildiği raporunda belirtilen üç çentikten birinin zayıf dış finansman olduğu, bunun düşük döviz rezervleri ve büyük bir dış finansman gereksinimini yansıttığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin ödemeler dengesinin 2020 yılı ikinci çeyrekte istikrara kavuşmasını öngören Fitch, "Ancak önemli aşağı yönlü riskler var. Düşük rezerv seviyesi göz önüne alındığında, Merkez Bankası tarafından daha büyük net yabancı para müdahaleleri öngörmüyoruz ve politika faiz oranını düşürme döngüsünün sona erdiğine inanıyoruz." açıklaması yaptı. Hükümetin dış borç ihraçlarının yeniden başlaması ve 2.çeyrekte daha düşük bir itfa profilinin, dış pozisyon üzerinde istikrar verici bir etkiye sahip olacağı belirtildi.

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