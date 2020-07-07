7 maddede borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

YERLİ PORTFÖYÜ İLK KEZ YABANCIYI GEÇTİ



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, 2019 sonunda 1 milyon 193 bin olan borsadaki yerli yatırımcısı bu yılın haziranında 1 milyon 558 bine çıktı. Yılın ilk yarısında borsaya 365 bin yeni yerli yatırımcı geldi. Yerli yatırımcıların geçen yılın temmuz sonunda 123.3 milyar TL, 2019 aralık sonunda ise 185.8 milyar TL olan porftöy büyüklüğü, bu yılın haziranında 266.9 milyar liraya ulaştı. Yabancıların portföyü ise 266.6 milyar lirada kaldı. Böylece borsa tarihinde ilk kez yerlilerin portföyü yabancıları geçmiş oldu.