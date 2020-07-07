7 maddede borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

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7 maddede yatırımcısı için kritik bilgiler!

Yılın ikinci çeyreğinde, dünya piyasalarından pozitif ayrışarak tarihi bir performansa imza atan İstanbul'da, yerli yatırımcı sayısı 6 ayda 365 bin kişi arttı. Bu trendin devam etmesi beklenirken, yatırımcılara "Tüyolarla işlem yapmayın" uyarısı yapıldı

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Giriş Tarihi: 7.7.2020 11:08 Son Güncelleme: 7.7.2020 11:15 ABONE OL
7 madde borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

İŞLEM HACMİNDE REKOR KIRILDI

BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında yüzde 1.84 değer kazanarak, bu dönemde getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri olurken, işlem hacmi ve yatırımcı sayısı bakımından da rekor üzerine rekor kırdı. 19 Haziran'da 36 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı. En çarpıcı gelişme ise yerli yatırımcı sayısındaki rekor artışta yaşandı. Faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital imkânların artması ve hükümetin destekleyici yaklaşımı piyasaya ilginin artmasında etkili oldu.

7 madde borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

YERLİ PORTFÖYÜ İLK KEZ YABANCIYI GEÇTİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, 2019 sonunda 1 milyon 193 bin olan borsadaki yerli yatırımcısı bu yılın haziranında 1 milyon 558 bine çıktı. Yılın ilk yarısında borsaya 365 bin yeni yerli yatırımcı geldi. Yerli yatırımcıların geçen yılın temmuz sonunda 123.3 milyar TL, 2019 aralık sonunda ise 185.8 milyar TL olan porftöy büyüklüğü, bu yılın haziranında 266.9 milyar liraya ulaştı. Yabancıların portföyü ise 266.6 milyar lirada kaldı. Böylece tarihinde ilk kez yerlilerin portföyü yabancıları geçmiş oldu.

7 madde borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

TÜYOLARLA İŞLEM YAPMAYIN TUZAKLARA DÜŞMEYİN

  1. İlk tercihiniz olarak, hisse senedi seçmek yerine uzun vadede iyi yönetilen hisse senedi fonlarını tercih etmeniz sizler için daha rahat ve etkin bir çözüm olacak.
  2. Eğer doğrudan hisse senedi yatırımı yapmayı tercih ediyorsanız, dengeli bir portföy için iyi incelediğiniz, güvenilir ve uzman yatırım danışmanlarınca önerilen en az 5-6 şirketin hisse senedine orta ve uzun vadeli yatırım yapın.
  3. Kısa vadeli tahminlere, söylentilere asla kulak asmayın. Tecrübeli uzmanlar dahil kimse istikrarlı olarak geleceği tahmin edemez. Tüyolarla, söylentilerle kesinlikle işlem yapmayın, tuzaklara düşmeyin.
  4. Aşırı derecede risk almaktan kaçının. Birikimlerinizin makul, olası düşüşlerde sizi rahatsız etmeyecek bir miktarını hisse senedi yatırımlarına ayırın. Kredi ile hisse senedi almayın, kaldıraç ile riskleri arttıran Forex işlemlerinde ve vadeli işlemlerde çok dikkatli olun.
  5. Günlük veya çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinden kaçının. Sürekli alım-satım yapmak getirilerinizi olumsuz etkileyecek.
  6. Bir yatırım aracının nasıl işlediğini anlamıyorsanız, yatırım yapmayın.
  7. Hisse senedi yatırımlarınızı bir anda yapmayın, zamana yayın.
7 madde borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

BÜYÜYEN TÜRKİYE HİKÂYESİ

Analistler, BIST 100'de yaşanan yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ve "üreterek büyüyen Türkiye" hikâyesinin en önemli etkenler olduğunu kaydetti. Ekonomi yönetimi tarafından teşvikler verilirken, fiyat ve finansal istikrarın korunması adına gösterilen hassasiyet, TCMB tarafından üst üste 9 toplantıda manevra alanı içinde faiz indirimleri yaparak üretim hikayesine dolaylı destek verilmesi ve son toplantısında bekle-gör'e geçilerek istikrara dönük mesajlar verilmesi İstanbul'un pozitif ayrışma sürecinde belirleyici oldu. Bunlarla birlikte, endekste TL bazlı grafikler yanında dolar bazlı grafiklerde görülen görece ucuzluk, belirli bir süre geride kalan bankacılık sektörünün son düzlükte aktif rasyosundaki düzenleme ve Halkbank ile ilgili oluşan iyimser beklentiler de BIST 100 endeksine destek verdi.

7 madde borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Borsaya yerli yatırımcı girişi artarken, FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği), mağduriyetlerin yaşanması için önemli uyarılarda bulundu. Yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgi göstermelerinin memnuniyet verici bir durum olduğuna işaret eden FODER, "Böylece, yerli yatırımcılar hisse senedi yatırımları ile uzun vadede Türkiye ekonomisinin büyümesinden pay alabileceklerdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, hisse senetlerinin toplam hanehalkı finansal varlıkları içindeki oranı sadece yüzde 4.9'dur. Bu oranın yükselmesi uzun vadede vatandaşlarımızın finansal refahına katkıda bulunacaktır" açıklamasında bulundu. SPK ve İstanbul'un dolandırıcılarına verdiği yüksek cezalara hatırlatarak yatırımcıları uyaran FODER, hisse senetleri piyasası ile yeni tanışan yatırımcıları bilinçli yatırım yapmaya ve dikkatli olmaya davet etti.

7 madde borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!
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7 maddede borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!
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