Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

"BİR HABER AKIŞI BİR GÜNLÜK SATIŞLARI BİLE HIZLANDIRDI"

Geçen hafta altının ons ve gram fiyatında bir günlüğüne de olsa bir düşüş görüldüğünü ifade eden Memiş, "Haber akışının kaynağı şuydu. ABD'de virüs ile ilgili aşı bulunduğu ile alakalı haber akışı geldi. Doğru ya da yanlış. Sağlıklı ya da değil. Ama böyle bir haber akışı bir günlük satışları bile hızlandırdı. Gerçekte böyle bir şey olduğu zaman biz gerçek fiyatlamaları göreceğiz" dedi.