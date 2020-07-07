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düşecek mi? balon mu? A Para’da flaş yorumu!

Pandemi süreciyle güvenli liman etiketiyle yükselişini sürdüren merak edilen yatırım enstrümanları arasında zirvede yerini koruyor. Ekonomilerdeki normalleşme adımıyla beraber Yatırımcılar "Altın yükselişini sürdürecek mi?", "?", " ne olur?" gibi sorularına yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak altındaki yükselişi mercek altına aldı. Altın fiyatları hakkında dikkat çekici açıklamalar yapan uzman isim, kritik altın sorusunu yanıtladı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:54 Son Güncelleme: 7.7.2020 14:23 ABONE OL
Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak, "Altın fiyatlarındaki şişkinliğin patlama olmadan sönümlenme ihtimali var mı ya da bu balonu üfürmeye devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

"BİR HABER AKIŞI BİR GÜNLÜK SATIŞLARI BİLE HIZLANDIRDI"

Geçen hafta altının ons ve gram fiyatında bir günlüğüne de olsa bir düşüş görüldüğünü ifade eden Memiş, "Haber akışının kaynağı şuydu. ABD'de virüs ile ilgili aşı bulunduğu ile alakalı haber akışı geldi. Doğru ya da yanlış. Sağlıklı ya da değil. Ama böyle bir haber akışı bir günlük satışları bile hızlandırdı. Gerçekte böyle bir şey olduğu zaman biz gerçek fiyatlamaları göreceğiz" dedi.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

Uzman isim, "Diğer yandan da gerçek oyuncularına bakıyorsunuz gerçekten de kazanıp da uzun vadeli bir borsaya giriş var mı? Bana göre yok. Dünyada şu anda gerçekten para kazanıp da insanlar fiziki altına yatırım mı yapıyor? Hayır. Sadece piyasada kazanmak için giriş yapıyorlar" dedi.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

Pandemi ortamında ekonomilerin aldığı ağır tahribatın ortada olduğunu vurgulayan Memiş, "Dolayısıyla insanın önce para kazanıp sonra kazandığı parayı olarak biriktirmesi lazım. Ama dünyada şu anda böyle bir ekonomi yok" dedi.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

"ALTIN REZERV PARA OLABİLİR"

Merkez bankalarının ciddi anlamda altına talebini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Komplo teorisi de olabilir ama bana göre çok yakın bir tarihte merkez bankaları veya gümüşü gerçek bir rezerv para olma adımını yapabilirler" dedi.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

"HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Merkez bankalarının son 3 yıldır stoklarındaki artışı yorumlayan Memiş, "Bence merkez bankaları altını rezerv bir para birimi olarak kullanmaya hazırlık yapıyor olabilirler" dedi.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

fiyatlarını aslında düşürecek çok etmenin olduğunun altını çizen Memiş, "pandemi ortamında toparlanma devam ederken veriler iyi bir şekilde gelirken altın neden yükseliyor sorularının cevabını bulmadan bence maliyet yapmak riskli" dedi.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

Uzman isim, "Bence önümüzdeki aylarda verilere baktığımız zaman altında geri dönüşün noktasındaki hızlanmanın biraz daha Haziran ve ayındaki rakamların yoğun olduğunu görebiliriz" yorumunu yaptı.

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!

İşte Memiş'in A Para'daki dikkat çeken o açıklamaları:

Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!
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Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu!
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