Borsada bankalar ezber bozdu! Hisseler pusuda mı bekliyor?

İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'da seyri değerlendirirken, bankacılık ve sanayi sektörleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FARK YÜZDE 30'LARA YAKLAŞMIŞ DURUMDA"

Güner, yıl başından bu yana sanayi sektörü hisselerinde yüzde 12'lik bir prim olduğunu belirtti. Uzman isim bankacılık hisselerinde ise zirve seviyesinden yüzde 17'lik bir aşağı durum söz konusu olduğunu ifade etti. Güner, iki sektör arasındaki makasın oldukça açıldığını vurgulayarak, "Yıl başından bu yana sanayi ile bankacılık endeksi arasındaki fark %30'lara kadar yaklaşmış durumda" dedi.

"BANKA HİSSELERİ PUSUDA BEKLİYOR"

Bir tarafta yüzde 17'lik bir aşağıda, bir tarafta yüzde 12'lik bir pozitiflik olduğunu bildiren Güner, "Bu da bize banka hisselerinin pusuda beklediğinin en büyük sinyali gibi gözüküyor" dedi.

"ALIŞKANLIK BU YIL TERSİNE DÖNMÜŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Banka hisselerinde hala hareket olmamasının uzmanların ve yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten Güner, "Normalde geçmişteki istatistiklerde önce banka hisseleriyle yukarı yönlü hareket başlanır, sonra sanayi hisselerine bir geçiş yaşanırdı. Bu alışkanlık bu yıl tersine dönmüş gibi görünüyor" dedi.

İşte Güner'in A Para'daki o açıklamaları:

Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor!

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