Haberler Haberler Haberleri Borsada bankalar ezber bozdu! Hisseler pusuda mı bekliyor?

Borsada bankalar ezber bozdu! Hisseler pusuda mı bekliyor?

İstanbul Mart ayında başlan yükseliş trendini güçlendirerek sürdürüyor. Endeks Temmuz ayının ilk günlerinde de yönünü yukarı çevirdi. bugün 119 bin puanın üzerini test etti. Borsa İstanbul’da yükseliş sürerken, yıllardır endeksin lokomotifliğini üstlenmiş banka hisselerinde hareket olmaması analistlerin dikkatini çekti. İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'da seyri değerlendirirken, ve sektörleri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Güner, yıl başından bu yana sanayi ile bankacılık endeksi arasındaki farkın %30’lara kadar yaklaşmış olduğunun altını çizerek, "Banka hisseleri pusuda bekliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:46 Son Güncelleme: 7.7.2020 18:17 ABONE OL
Borsada bankalar ezber bozdu! Hisseler pusuda mı bekliyor?

İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'da seyri değerlendirirken, bankacılık ve sanayi sektörleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FARK YÜZDE 30'LARA YAKLAŞMIŞ DURUMDA"

Güner, yıl başından bu yana sanayi sektörü hisselerinde yüzde 12'lik bir prim olduğunu belirtti. Uzman isim bankacılık hisselerinde ise zirve seviyesinden yüzde 17'lik bir aşağı durum söz konusu olduğunu ifade etti. Güner, iki sektör arasındaki makasın oldukça açıldığını vurgulayarak, "Yıl başından bu yana sanayi ile bankacılık endeksi arasındaki fark %30'lara kadar yaklaşmış durumda" dedi.

"BANKA HİSSELERİ PUSUDA BEKLİYOR"

Bir tarafta yüzde 17'lik bir aşağıda, bir tarafta yüzde 12'lik bir pozitiflik olduğunu bildiren Güner, "Bu da bize banka hisselerinin pusuda beklediğinin en büyük sinyali gibi gözüküyor" dedi.

"ALIŞKANLIK BU YIL TERSİNE DÖNMÜŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Banka hisselerinde hala hareket olmamasının uzmanların ve yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten Güner, "Normalde geçmişteki istatistiklerde önce banka hisseleriyle yukarı yönlü hareket başlanır, sonra sanayi hisselerine bir geçiş yaşanırdı. Bu alışkanlık bu yıl tersine dönmüş gibi görünüyor" dedi.

İşte Güner'in A Para'daki o açıklamaları:

Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor!

Borsa İstanbul'a yerli damgası: Bir yıl içinde iki katına çıkabilir! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları balon mu? A Para’da flaş altın yorumu! Borsa İstanbul'da kredili işlemlerin maliyeti arttı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsada bankalar ezber bozdu! Hisseler pusuda mı bekliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA