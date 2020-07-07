Dolar kuru dar banta sıkışmış durumda!

Koronavirüste küresel ikinci dalga endişelerine rağmen aşırı ucuz likidite ve mali politikalardan destek bulan piyasalarda risk iştahı da canlılığını koruyor. Dolar/TL dar bantta seyrine devam ederken Hazine borçlanmaları takip ediliyor.

Asya borsaları Beijing'in koronavirüs ve ABD ile gerilimden dolayı yavaşlayan ekonomisini desteklemek için hisse senedi piyasalarını yükseltecek adımlar attığı yönündeki spekülasyonlarla dün sert prim yaptıktan sonra bugün hafif gerileyerek soluklandı.

Dolar ABD hizmet sektörü verisinin beklentileri aşmasının ardından kaydettiği kayıpları bugün telafi etmeye çalışırken, riskli para birimleri de dünkü kazanımlarını bugün sınırlı da olsa artırdı.

ABD Haziran ayı ISM hizmetler endeksi dün 57.1 değerini alarak 50.2 olan beklentileri aştı ve dünya ekonomisinin koronavirüsün yıkıcı etkilerinden sonra kaydettiği toparlanmaya duyulan güveni artırdı.

DOLAR BİR AYDIR DAR BİR BANTA SIKIŞTI

Dolar/TL yaklaşık bir aydır dar bir banta sıkışmış durumda. Son iki haftada ise kur Cuma günü yaşanan sınırlı yükseliş haricinde 6.85 seviyesinde oldukça yatay bir seyir izliyor. Yatay seyirde kamunun döviz arzı belirleyici durumda.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesapmaya göre Mayıs sonu itibarıyla kamunun TCMB rezervlerinden yaptığı döviz arzı yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde. Öte yandan son dönemde bu trende kamu bankalarının açık pozisyonları da ekleniyor.

Dolar/TL saat 0855 itibarıyla 6.8605/6.8645 seviyesinden işlem görürken; sepet bazında TL 7.3083/7.3131, euro/TL 7.7561/7.7617 seviyesinde bulunuyor. Kur Cuma günü 6.88'i test etmesine karşın bir süredir işlem gördüğü 6.85'in hemen üzerinde dar bantta seyrediyor.

Deniz Yatırım günlük raporunda, gelişmekte olan ülke para birimlerinde net bir resim oluşumu takibinin kolay olmadığı, Brezilya reali ve Rus rublesindeki zayıflamanın grup üyelerini kısmen baskıladığı belirtildi.

Raporda, Türk lirasının dolar karşısında yatay seyrini sürdürdüğü ve kapanışı %0.01 değer kazancı ile gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Offshore işlemlerde Londra gecelik TL faizi %60'n üzerine çıkarken, borçlanma açısından talebin arttığı görüldüğüne dikkat çekildi ve dolar/TL için 6.80-6.65 seviyeleri haftalık bazda destek, 6.88-6.91 ise direnç olarak izleneceği belirtildi.

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 07/07/2020