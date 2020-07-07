Petrol ve altın fiyatları yatay seyretti

Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin olumlu verilerle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Covid-19 kaygılarıyla hafif geriledi.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.49 düşüşle 42.91 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.44 düşüşle 40.52 dolar,

- altın yüzde 0.06 artışla 1,785.44 dolar,

- gümüş yüzde 0.88 düşüşle 18.12 dolar,

- bakır yüzde 2.08 artışla 6,140.00 dolar,

- platin yüzde 1.30 artışla 836.77 dolar,

- paladyum yüzde 0.55 düşüşle 1,924.52 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,563 liraya geriledi.



Yatırım Finansman Menkul Değerler analizinde, "ABD'de açıklanan olumlu makroekonomik verilere karşın dolar endeksinin zayıf görüntüsünü koruması ile ons altın fiyatları 1,790 dolar seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer alıyor" denildi ve eklendi:



"Ayrıca ABD endekslerinin 'Bağımsızlık Günü' tatili sonrasında yeni haftaya yükselişlerine oldukça hız kazandırarak başlamasına rağmen değerli metalde 1,775 seviyesi üzerinde kararlı duruş korundu.

"ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 0.70 seviyesini aşamıyor oluşu değerli metalin alım potansiyelini tetiklerken, piyasalarda artan risk iştahı yükselişleri bir miktar baskılıyor.

"Bu gelişmelerin akabinde değerli metalin kritik 1,800 direncini aşması ile alım potansiyeline hız kazandırması beklenebilir. Aşağıda ise 1,750 desteği değerli metalin önemli bir geçiş noktası olma görevini koruyor."

Analizde, hampetrol fiyatlarının yüzde 0.2 düşüşle 40.51 dolara gerilediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Piyasalarda açıklanan olumlu makroekonomik veriler ile artan risk iştahı sonrasında emtia fiyatlarında da alım potansiyelinin arttığı görülüyor.

"Ayrıca dün yeni petrol sahalarında üretime başlandığının açıklanması sonrasında emtia fiyatlarında yükseliş ivmesi bir miktar zayıflamıştı.

"ABD mahkemesi ise dün Dakota'daki petrol boru hattı için kapatma kararı aldığını duyurdu.

"Bu gelişme sonrasında 40.0 dolar üzerindeki görünümünü koruyan emtiada alım potansiyelinin devamı açısından 42.5 seviyesi üzeri kapanışları izliyoruz.

"Olası bir geri çekilmede ise 37.5 dolar desteğine dikkat etmekte fayda var."



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