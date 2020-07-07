Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

SON DAKİKA! , TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet (), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:52 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:55 ABONE OL
SON DAKİKA! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek. Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 07/07/2020 Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020 Borsa İstanbul'a yerli damgası: Bir yıl içinde iki katına çıkabilir!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA