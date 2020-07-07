SON DAKİKA! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek. Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.Borsada günlük-haftalık yabancı payları 07/07/2020 Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020 Borsa İstanbul'a yerli damgası: Bir yıl içinde iki katına çıkabilir!