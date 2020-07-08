A Para'da dikkat çeken borsa yorumu: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var!

A Para yayınına katılan Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan Borsa İstanbul'un son dönemdeki güçlü seyrini değerlendirirken sektörel bazda borsayı mercek altına aldı.

Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var

"YENİ ZİRVELER TEST EDİLEBİLİR"

"Önümüzdeki dönemde borsada rekor tazelenir mi" sorusunu yanıtlayan Özcan, "Ben yeni bir rekorun tazelenebileceğini düşünüyorum. Çünkü borsada dipten bu yana baktığımız zaman başlayan hareket güçlenerek artmaya devam etti. Düşük faiz ortamında borsaya ilgi çok yüksek. Düzeltmeler çok sınırlı kalıyor. Devam konusunda yeni zirveler test edilebilir" dedi.

"120 BİN PUAN SEVİYESİ PSİKOLOJİK SINIR"

120 bin seviyesinin kritik bir psikolojik eşik olduğunu vurgulayan Özcan, "Oralarda kısa vadede takılmalar olabilir. Ama 124 bin 500 seviyesine doğru önümüzdeki dönemlere yükseliş eğiliminin korunabileceğini düşünüyorum" dedi.

Özcan, endekste yeni zirveler beklerken bunun arkasında bankacılık hisselerindeki yükseliş beklentisinin yattığını belirtirken, "Çünkü bankalar tarafında piyasaların oldukça gerisinde ciddi bir iskonto var. Bu geride kalmışlık bir yerden sonra dikkat çekecektir ve yükseliş eğilimine bankacılık hisseleri de katılacaktır" dedi.

Borsada bankalar ezber bozdu! Hisseler pusuda mı bekliyor?