Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini korona virüs salgını döneminde güvenli liman etiketiyle sürdüren altında yükseliş sürüyor.
KASIM 2011'İN ARDINDAN İLK KEZ BİN 800 DOLAR SEVİYESİNE KADAR YÜKSELDİ
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011'in ardından ilk kez 1800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı yıl başında bin 517 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 18,6 olurken, iç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397,5 lira ile rekorunu tazeledi. Gram altının fiyatı yıl başında 290 TL idi. Yıl başından bu yana artış oranı yüzde 37 oldu.
ALTIN BAZLI BORSA YATIRIM FONLARINA REKOR GİRİŞ
Altın bazlı borsa yatırım fonlarına (BYF) yılın ilk yarısında 40 milyar dolar tutarında rekor giriş gerçekleşti.
Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council - WGC) verilerine göre, altın bazlı BYF'lere yedi ay üst üste net giriş oldu ve bu girişlerin, 5.6 milyar dolarlık 104 tonu yalnızca Haziran ayında gerçekleşti. Bu miktar aynı zamanda, altın bazlı BYF'ler kapsamında, yönetim altındaki varlıkların yüzde 2.7'sini oluşturdu.
Bu giriş ile birlikte, yılın ilk altı aylık döneminde altın BYF'lere yılın ilk yarısındaki net girişleri, 39.5 milyar dolarlık 734 tona yükseltti.
WGC verilerine göre, bu miktar bu döneme kadar ölçülen tüm dönemlerdeki yıllık girişleri de aştı. Daha önceki dönemlerde, altın bazlı BYF'lere hacim olarak yıllık en yüksek net giriş 646 ton ile 2009 yılında ve fiyat olarak da yıllık en yüksek net griş 23 milyar dolar ile 2016 yılında gerçekleşti.
Bu talep gücünü bağlama koymak için, H1 girişleri de 2018 ve 2019'da görülen merkez bankası net alımlarının on yıllık rekor düzeyini de aştı ve yılın ilk yarısında küresel altın üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini karşılayabilir.
UZMANLAR NE DİYOR?
Meksa Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"ALTIN Analizi ALTIN 1770 üzerindeki 1791 1794 hedeflerimize ulaştı. Bu sabah saatlerinde ise 1800 test edildi ancak ilk denemede üzerinde kalmayı başaramadı. Bugün kırılma seviyemizi 1780 e çıkartıyoruz. 1780 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 1800 1820 1830 hedefli hareketler mümkün olabilir. 1780 altında ise 1770 1762 1757 ye doğru gerileme mümkün olabilir."
İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Salgında toplam vaka sayısı 12 milyon seviyesine yaklaşırken yatırımcıların altına olan talebi de devam ediyor. Spot altın $1800 seviyesini test ederken CFTC verilerine göre altın uzun pozisyon oranı rekor seviyelerde. $1800 seviyesinin üzerinde bir kapanış $1825 seviyesini gündeme getirecektir."
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"XAU/USD: Dün %0,6 oranında prim yapan değerli maden günü 1.795,2 seviyesinden kapatırken, mevcut düşük faiz ve bol likidite oramı ile birlikte Dolar'ın güçlenmekte zorlanması nedeniyle değerli maden yükseliş isteğini sürdürebilir. Teknik olarak, 1.788 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça kısa vadeli yukarı yönlü momentum korunabilir ve 1.810 seviyesi hedefte kalabilir. Olası kar realizasyonlarında 1.788 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.778 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."