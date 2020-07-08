Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

WGC verilerine göre, bu miktar bu döneme kadar ölçülen tüm dönemlerdeki yıllık girişleri de aştı. Daha önceki dönemlerde, altın bazlı BYF'lere hacim olarak yıllık en yüksek net giriş 646 ton ile 2009 yılında ve fiyat olarak da yıllık en yüksek net griş 23 milyar dolar ile 2016 yılında gerçekleşti.