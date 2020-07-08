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Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

Türk halkının en çok merak ettiği yatırım enstrümanı olan altında pandemi süreciyle güçlenen yükseliş trendi sürüyor. Yatırımcılar " fiyatları ne olacak?", "Altında yükseliş sürecek mi?" sorularına yanıt ararken uluslararası piyasada altının ons fiyatının 9 yıl sonra ilk kez 1800 doları aşmasının ardından gram altın da 397 lira ile rekor tazeledi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:22 Son Güncelleme: 8.7.2020 13:21 ABONE OL
Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini korona virüs salgını döneminde güvenli liman etiketiyle sürdüren altında yükseliş sürüyor.

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

KASIM 2011'İN ARDINDAN İLK KEZ BİN 800 DOLAR SEVİYESİNE KADAR YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011'in ardından ilk kez 1800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı yıl başında bin 517 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 18,6 olurken, iç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397,5 lira ile rekorunu tazeledi. Gram altının fiyatı yıl başında 290 TL idi. Yıl başından bu yana artış oranı yüzde 37 oldu.

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

ALTIN BAZLI BORSA YATIRIM FONLARINA REKOR GİRİŞ

bazlı borsa yatırım fonlarına (BYF) yılın ilk yarısında 40 milyar dolar tutarında rekor giriş gerçekleşti.

Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council - WGC) verilerine göre, altın bazlı BYF'lere yedi ay üst üste net giriş oldu ve bu girişlerin, 5.6 milyar dolarlık 104 tonu yalnızca Haziran ayında gerçekleşti. Bu miktar aynı zamanda, altın bazlı BYF'ler kapsamında, yönetim altındaki varlıkların yüzde 2.7'sini oluşturdu.

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

Bu giriş ile birlikte, yılın ilk altı aylık döneminde BYF'lere yılın ilk yarısındaki net girişleri, 39.5 milyar dolarlık 734 tona yükseltti.

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

WGC verilerine göre, bu miktar bu döneme kadar ölçülen tüm dönemlerdeki yıllık girişleri de aştı. Daha önceki dönemlerde, bazlı BYF'lere hacim olarak yıllık en yüksek net giriş 646 ton ile 2009 yılında ve fiyat olarak da yıllık en yüksek net griş 23 milyar dolar ile 2016 yılında gerçekleşti.

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

Bu talep gücünü bağlama koymak için, H1 girişleri de 2018 ve 2019'da görülen merkez bankası net alımlarının on yıllık rekor düzeyini de aştı ve yılın ilk yarısında küresel üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini karşılayabilir.

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

UZMANLAR NE DİYOR?

Meksa Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

" Analizi ALTIN 1770 üzerindeki 1791 1794 hedeflerimize ulaştı. Bu sabah saatlerinde ise 1800 test edildi ancak ilk denemede üzerinde kalmayı başaramadı. Bugün kırılma seviyemizi 1780 e çıkartıyoruz. 1780 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 1800 1820 1830 hedefli hareketler mümkün olabilir. 1780 altında ise 1770 1762 1757 ye doğru gerileme mümkün olabilir."

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"Salgında toplam vaka sayısı 12 milyon seviyesine yaklaşırken yatırımcıların altına olan talebi de devam ediyor. Spot $1800 seviyesini test ederken CFTC verilerine göre altın uzun pozisyon oranı rekor seviyelerde. $1800 seviyesinin üzerinde bir kapanış $1825 seviyesini gündeme getirecektir."

Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"XAU/USD: Dün %0,6 oranında prim yapan değerli maden günü 1.795,2 seviyesinden kapatırken, mevcut düşük faiz ve bol likidite oramı ile birlikte Dolar'ın güçlenmekte zorlanması nedeniyle değerli maden yükseliş isteğini sürdürebilir. Teknik olarak, 1.788 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça kısa vadeli yukarı yönlü momentum korunabilir ve 1.810 seviyesi hedefte kalabilir. Olası kar realizasyonlarında 1.788 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 1.778 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir."

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Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?
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