Borsa İstanbul kar satışlarıyla düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 626,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile ulaştırma oldu. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeks yüzde 0.70, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.96 eksideydi.

SALGIN SONRASI İLK DEFA 120.000 PUANI AŞTI

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrası ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı. Endeks daha sonra bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 118.500-119.000 bandında dengelendi.

116.000 PUAN DESTEK SEVİYESİ

Analistler, yarın yurt dışında, Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stokları ve satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 484/494 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.38 oldu.



Enflasyonun beklentileri aşması üzerine Cuma günü 6.90 lirayı gören dolar, dolar hafta başından itibaren 6.85-6.86 lirada yatay hareket ediyor.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8525 lira ve en yüksek 6.8673 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,



- euro en düşük 7.7149 lira ve en yüksek 7.7906 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.5905 lira ve en yüksek 8.6536 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.1262 - 1.1343 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1328 düzeyindeydi.



Ünlü Menkul Değerler'in analizinde, euro/dolar paritesinin 1.13'ten uzaklaşmamaya çalıştığının altı çizilerek, "Makroekonomik veri akışının güçlü olmasının yarattığı iyimserliği korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışın ortadan kaldırması önceki gün 1.1350 sınırına kadar yükselen paritenin güç kaybetmesine neden oldu" denildi ve şöyle devam edildi:



"Buna karşın paritenin geri çekilmeleri 1.1250'nin üzerinde karşılıyor olması baskının sınırlı kalmasını sağlıyor. Küresel risk iştahında ciddi bir bozulma olmadıkça paritede yukarı yönlü denemelerin sürmesini bekleriz.



"Öyle ki, risk iştahının genel hatlarıyla güçlü olması, dolar endeksinin borsalarla negatif korelasyonu ve 2022 sonuna kadar faizleri düşük tutması beklenen Fed'in varlık alımları özellikle orta uzun vadede euro lehine eğilim yaratıyor.



"Dolar/liranın uzun bir süre altında seyrettiği 6.86 seviyesinin üzerini test etmeye başlaması teknik açıdan şartları zorlaştırıyor olsa da, özellikle dolar endeksinin göreceli olarak durgun bir performans sergiliyor oluşu kurda yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalmasını sağlıyor.



"Dolayısıyla kur her ne kadar 6.86'nın üzerinde daha fazla zaman geçirmeye başlamış olsa da hareketliliğin sınırlı kaldığını da göz önünde bulundurarak haftanın geri kalanında da anlamlı bir değişiklik beklemiyor ve ağırlıklı olarak bant hareketi sergileneceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz."

SON DAKİKA! Borsa İstanbul salgın sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü