Rekabet Kurulu iki şirketin devralma işlemini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Çizgi Telekomünikasyon AŞ'nin tek kontrolünün team.blue Topco Sarl iştiraki Combell NV tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/07/2020

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 08/07/2020