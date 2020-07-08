SON DAKİKA! Borsa İstanbul salgın sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü

Son dakika... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi salgın sonrasında ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü. 17 Mart tarihinde 81.936 puanı gören endeks bugün yukarıda 120.203 puanı test etti. Böylece borsa, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936 seviyesine kadar gerilemişti. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir ralliye imza attı.

Mart ayının son haftasında başlayan yükseliş trendini küresel piyasalardan güçlü pozitif ayrışarak güçlendiren Borsa İstanbul'da yükseliş Temmuz ayında da sürüyor. Borsada son dönemde yerli yatırımcı sayısı hızla artarak yabancı sayısını geride bıraktı. Bilindiği üzere endeks salgın sonrası dünyada kayıplarını en hızlı geri alan ve pozitif görünüme geçen bir kaç borsadan birisi olmuştu.

SAĞLIK ALANINDAKİ BAŞARILARI İLE EKONOMİ ALANINDAKİ PROAKTİF ADIMLAR ÖNEMLİ ROL OYNADI

Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün güne %0.30 oranında yükselişle 119.693 puandan başladı. Aşağıda 119.172 puanı gören endeks yukarıda 120.203 puanı test etti.

Borsa İstanbul saaat 12:03 itibariyle %0.46 orannda yükselişle 119.890 puandan işlem görüyor...

BORSA İSTANBUL DÜN REKOR İŞLEM HACMİYLE 119 BİNİ AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira ile rekor düzeyde gerçekleşti.