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Almanya Başbakanı : Ekonomik teşvikler üzerinde hızla anlaşmaya varmalı

Almanya Başbakanı , koronoavirüs krizinden toparlanırken Birlik'i de güçlendirecek devasa ekonomik teşvikler üzerinde 'nin hızla bir anlaşmaya varmasını istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:03 ABONE OL
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Ekonomik teşvikler üzerinde Avrupa Birliği hızla anlaşmaya varmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronoavirüs krizinden toparlanırken Birlik'i de güçlendirecek devasa ekonomik teşvikler üzerinde Avrupa Birliği'nin hızla bir anlaşmaya varmasını istediğini söyledi. Brüksel'de AB Parlamentosu üyelerine konuşan Merkel, pandemiyi AB'nin önündeki en büyük meydan okuma olarak işaret etti.

Merkel, "Eğer ulum ve dayanışmaşı güçlendirirsek, Avrupa bu krizden her zaman olduğundan daha güçlü şekilde çıkar" diye konuştu. Merkel, 27 AB üyesinin dayanışmasına ihtiyaç olduğunu, pandeminin yol açtığı ekonomik krizin derinliğinin üye ülkelerin ortak bir toparlanma fonu üzerinde uzlaşmaya ihtiyaçları olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel: Ekonomik teşvikler üzerinde Avrupa Birliği hızla anlaşmaya varmalı
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