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fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Altının onsu 1818 dolara kadar yükselerek son 9 yılın zirvesini gördü. Gram altında onstan aldığı destekle dün 401 lira ile tarihi zirvesini gördü. Peki yatırımcısı ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, yükselişin devamı için kritik direnç seviyelerinin kırılmasını belirterek, "Fiyatlamaların kesinlikle bir balon fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Anormal süreçlerden geçtiğimiz için bunlar panik alımları" dedi. Uzman isim hem hem de gram altında kritik yorumlarda bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:46 Son Güncelleme: 9.7.2020 14:49 ABONE OL
Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Altının onsu 1818 dolara kadar yükselerek son 9 yılın zirvesini gördü. Gram altında onstan aldığı destekle dün 401 lira ile tarihi zirvesini gördü. yatırımcıları "Bu seviyelerden altın alınır mı" sorusuna yanıt aramaya başlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

için aşağı yönlü riskler olduğunu açıklayan Memiş, "Şuan yatırımcılar kademeli alım mı yapmalı. Yoksa beklemek mi lazım" sorusuna net cevap verdi.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

"FİZİKİ ALIM TARAFINA BİR TALEP YOK"

Uzman isim, "Fiyatlamaların kesinlikle bir balon fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Yani değerinden fazla bir getirisi var. Anormal süreçlerden geçtiğimiz için bunlar panik alımları. Fiziki alım tarafına bir talep yok" dedi.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Memiş, "Bunlar kısa vadeli kar için alınmış pozisyonlar. Zaten düğünler ötelenmiş. İnsanların fiziki alacak bir durumu yok. Dolayısıyla varlıklarını korumak için sadece ETF üzerinden alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

"380 LİRA VE ALTINA SARKMALAR GERÇEKLEŞMEDİKÇE POZİSYON ALMAK GEREKSİZ"

Uzmanı Memiş, "Yatırımcılara şunu tavsiye edebilirim. Düşüşlerde tekrar 1700 dolar seviyesini beklerseniz yıl sonuna kadar olan süreçte daha mantıklı bir karar olur. Gram altında ise tekrar 380 lira ve altına sarkmalar gerçekleşmedikçe pozisyon almanın gereksiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

"SERT SATIŞLAR BAŞLAYINCA GERÇEK DEĞERİ BİZ O ZAMAN GÖRECEĞİZ"

Önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar zaman olduğunu ve düzeltme hareketlerinde umutların bitmediğini belirten Memiş, " fiyatlarında küresel borsalarda sert satışlar başlayınca gerçek değeri biz o zaman göreceğiz" dedi.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

"ALTIN FİYATLARI BALON"

Şuandaki fiyatlarının suni olduğunu balon olduğunu vurgulayan Memiş, "Yükselişlerin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama önümüzdeki yıllarda altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek" dedi.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Panik alımı yapanların bir kez daha düşünmesi gerektiğinin altını çizen Memiş, "Mayıs ayında 396 liraydı. Yatırımcıyı uyardık panik alımı yapmayın diye. Gram altının daha sonra 365 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Dolayısıyla bu sürecin aynısı yaşanabilir" dedi.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Uzman isim, gram altında sert bir satış dalgası ile karşılaşıldığında, "380 lira seviyesinin kimse için sürpriz olmamalı" dedi.

Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

İşte ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in A Para'daki o açıklamaları:

Altın yükselişini güçlendirdi! Altın yatırımcısı ne yapmalı?

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Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?
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