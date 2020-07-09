Altın fiyatları rekora koştu! Peki bundan sonra Altın yatırımcısı ne yapmalı?

"380 LİRA VE ALTINA SARKMALAR GERÇEKLEŞMEDİKÇE POZİSYON ALMAK GEREKSİZ"

Altın Uzmanı Memiş, "Yatırımcılara şunu tavsiye edebilirim. Düşüşlerde tekrar 1700 dolar seviyesini beklerseniz yıl sonuna kadar olan süreçte daha mantıklı bir karar olur. Gram altında ise tekrar 380 lira ve altına sarkmalar gerçekleşmedikçe pozisyon almanın gereksiz olduğunu düşünüyorum" dedi.