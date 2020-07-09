Altın yükselişini sürdürecek mi? Yeni rekorlar mı geliyor? Uzmanlar yorumladı…

Ahlatcı Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Analizi:

"XAUUSD Haftanın ikinci işlem gününde nispeten zayıf ekonomik veri akışı ve artan vaka sayılarının getirdiği endişeler ile gelen güvenli liman alımları Altın'a destek olmaya devam ederken Ons Altın'ın 1797 seviyesini test ederek 1800 Dolar seviyesine yakınlaştığı takip edilmişti. Haftanın üçüncü işlem gününde ise Altın destekli borsa fonlarına girişin devam ettiği gözlenirken, artan ikinci dalga koronavirüs endişelerinden destek bulması ile Kasım 2011 – Ekim 2012 tarihleri arasında üç kez test edilen 1795 Dolar seviyesi üzerinde hareketlerin devam ettiği gözlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1810 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1818, 1826 ve 1834 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1802, 1796 ve 1790 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."