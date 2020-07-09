Atlanta Fed Başkanı: ABD ekonomisinde toparlanma hızı dengeleniyor

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinde Mayıs ve Haziran'da yaşanan hızlı toparlanmanın dengelenmekte, yataylaşmakta olduğuna dair işaretler görmekte olduğunu söyledi.

Bostic, gerçek zamanlı göstergelerin koronavirüs salgınında vaka sayılarının kötüleşmeke olduğuna işaret ettiğini de vurguladı. Atlanta Fed Başkanı, "İşletmeleri yeniden açmak ve genel aktivite için enerji dengelenmeye, yataylaşmaya başlıyor. Bu, aşırı yakından izlememiz gereken bir şey" diye konuştu.

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