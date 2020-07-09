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Başkanı: ekonomisinde toparlanma hızı dengeleniyor

Başkanı Raphael Bostic, ekonomisinde Mayıs ve Haziran'da yaşanan hızlı toparlanmanın dengelenmekte, yataylaşmakta  olduğuna dair işaretler görmekte olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:49 ABONE OL
Atlanta Fed Başkanı: ABD ekonomisinde toparlanma hızı dengeleniyor

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinde Mayıs ve Haziran'da yaşanan hızlı toparlanmanın dengelenmekte, yataylaşmakta olduğuna dair işaretler görmekte olduğunu söyledi.

Bostic, gerçek zamanlı göstergelerin koronavirüs salgınında vaka sayılarının kötüleşmeke olduğuna işaret ettiğini de vurguladı. Atlanta Fed Başkanı, "İşletmeleri yeniden açmak ve genel aktivite için enerji dengelenmeye, yataylaşmaya başlıyor. Bu, aşırı yakından izlememiz gereken bir şey" diye konuştu.

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Atlanta Fed Başkanı: ABD ekonomisinde toparlanma hızı dengeleniyor
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