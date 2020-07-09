Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 12.610 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşerek 6.151 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.331 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artarak 4.983 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 19.916 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde yatay seyirle 1,1334 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2634 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, özellikle, Asya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini hafifletmek için teşvik paketleri üzerinde çalışmasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise haftalık ve süregelen işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020 Küresel piyasalar "endişe ve beklenti" arasında yön arayışında!