Avrupa Konseyi Başkanı Michel: AB toparlanma fonu üzerinde çabuk anlaşmalı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin toparlanma fonu planı üzerinde çabuk şekilde bir anlaşmaya varması gerektiğini, ancak o noktaya gelmek için hala çok fazla müzakereye ihtiyaç olduğunu söyledi.

17-18 Temmuz'da yapılacak olan ve toparlanma fonu ile AB çok yıllı bütçesinin görüşüleceği liderler zirvesi öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Michel, "Size şunun garantisini verebilirim ki, bir anlaşmaya varılması için yapabileceğimi her şeyi yapıyorum" dedi.

Michel, "Çalışabilir bir çözümü hızla bulmamız gerekli. Son birkaç gündün yaptığım danışmalardan benim edindiğim izlenim, müzakerehlerin henüz tamamlanmadığı ve hala yapılacak çok iş olduğu yönünde" diye konuştu.

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