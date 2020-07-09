Haberler Haberler Haberleri Avrupa Konseyi Başkanı Michel: AB toparlanma fonu üzerinde çabuk anlaşmalı

Avrupa Konseyi Başkanı Michel: üzerinde çabuk anlaşmalı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, 'nin  planı üzerinde çabuk şekilde bir anlaşmaya varması gerektiğini, ancak o noktaya gelmek için hala çok fazla müzakereye ihtiyaç olduğunu  söyledi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:58 ABONE OL
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: AB toparlanma fonu üzerinde çabuk anlaşmalı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin toparlanma fonu planı üzerinde çabuk şekilde bir anlaşmaya varması gerektiğini, ancak o noktaya gelmek için hala çok fazla müzakereye ihtiyaç olduğunu söyledi.

17-18 Temmuz'da yapılacak olan ve toparlanma fonu ile AB çok yıllı bütçesinin görüşüleceği liderler zirvesi öncesinde Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Michel, "Size şunun garantisini verebilirim ki, bir anlaşmaya varılması için yapabileceğimi her şeyi yapıyorum" dedi.

Michel, "Çalışabilir bir çözümü hızla bulmamız gerekli. Son birkaç gündün yaptığım danışmalardan benim edindiğim izlenim, müzakerehlerin henüz tamamlanmadığı ve hala yapılacak çok iş olduğu yönünde" diye konuştu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 09/07/2020
Küresel piyasalar "endişe ve beklenti" arasında yön arayışında!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: AB toparlanma fonu üzerinde çabuk anlaşmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA