Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.918,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.918,92 puan azalarak 115.793,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 636,33 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 119.348,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.634,50 puanı, en yüksek 119.686,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 azalışla 115.793,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,91, hizmetler endeksi yüzde 2,85, sanayi endeksi yüzde 2,37 ve teknoloji endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile inşaat oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.603,34 puan ve yüzde 1,93 azalışla 132.258,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Trakya Cam, Emlak Katılım GYO, ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU 1.801,13 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.801,13 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8482 lira, satışta 6,8757 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8475 lira, satışta 6,8750 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2616, dolar/yen paritesi de 107,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,15 azalışla 42,44 dolardan işlem görüyor.

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