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Hazine Bakanı yeni koronavirüs tasarısında bireylere doğrudan ödeme yapılmasını destekliyor

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kongre'den Temmuz sonuna kadar  geçmesi için çalışmakta oldukları yeni koronavirüs yardım tasarısında bireylere yeni bir tur doğrudan ödeme yapılmasının yer almasını desteklediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:42 ABONE OL
ABD Hazine Bakanı yeni koronavirüs tasarısında bireylere doğrudan ödeme yapılmasını destekliyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kongre'den Temmuz sonuna kadar geçmesi için çalışmakta oldukları yeni koronavirüs yardım tasarısında bireylere yeni bir tur doğrudan ödeme yapılmasının yer almasını desteklediğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Mnuchin, 660 milyar dolar büyüklüğündeki Maaş Çeki Koruma Programı'nda yapılacak herhangi bir uzatmada, daha fazla fonun bu paraya gerçekten ihtiyacı olan ve daha küçük işletmeleri gitmesini hedeflemesi gerektiğini de vurguladı. Mnuchin, seyahat, konaklama ve lokanta sektörlerinin yeniden açılmakta zorlandıklarını ve daha fazla yardıma ihtiyaç duymalarının muhtemel olduğunu ifade etti.

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ABD Hazine Bakanı yeni koronavirüs tasarısında bireylere doğrudan ödeme yapılmasını destekliyor
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